DRxICT GPS E-mini Nasdaq-100 Futures CME_MINI:NQ1! drxictOS What it does DRxICT GPS draws a defining range and the later dealing window for a fixed set of intraday sessions on the price chart.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым