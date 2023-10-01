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Байден утвердил временный бюджет США на полтора месяца, исключающий военную помощь Украине

Байден утвердил временный бюджет США на полтора месяца, исключающий военную помощь Украине

Грозящий Соединенным Штатам шатдаун временно предотвращен, предложенный проект финансирования федерального правительства на 45 дней принят палатой представителей и Сенатом, а также подписан Джо Байденом.

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