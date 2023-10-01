Байден утвердил временный бюджет США на полтора месяца, исключающий военную помощь Украине

Грозящий Соединенным Штатам шатдаун временно предотвращен, предложенный проект финансирования федерального правительства на 45 дней принят палатой представителей и Сенатом, а также подписан Джо Байденом.
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