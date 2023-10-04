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Поклонники Игоря Николаева не могут потянуть новые цены на билеты его концерта

Поклонники Игоря Николаева не могут потянуть новые цены на билеты его концерта

Певец Игорь Николаев решил увеличить цены на свои выступления. Поклонники артиста радуются, что композитор уже выписался из больницы, где ему сделали коронарное шунтирование, и готовится приступить к концертной деятельности.

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