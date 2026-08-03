Брокер ВТБ зафиксировал переход инвесторов к долгосрочным вложениям в акции

Во втором квартале 2026 года розничные инвесторы на российском фондовом рынке изменили модель поведения: они стали переходить от активной спекулятивной торговли к стратегическому долгосрочному накоплению акций.
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