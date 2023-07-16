Пригожин отказался переформатировать военную компанию

Личных амбиций не просто "хватает", а они - сплошь и рядом. И ничего более. И еще страх. Полстраны Вагнер прошел, пока сам же не остановился под Москвой. А доблестная Росгвардия и (кто там еще?) стягивала своих "орлов" под Москву, на защиту ...Гаранта. Этих бы хлопцев, да в Бахмут, на передовую... пусть покажут там все свое умение и знание...

Caltar

"... в мае этого года эксперты оценивали в 20-25 тыс. человек, то выходит, что вся частная армия «Вагнера» была разоружена, сдав личное оружие — автоматы, пистолеты."-это только те кто воевал в СВО,не надо забывать про тех кто в Африке и Азии находится. "По словам президента, именно Пригожин ответил «нет» на предложение заключить «вагнеровцам» контракты с Минобороны и служить Родине на этих условиях.",а вот это уже передёргивание,так как любой из "музыкантов" расторгнуть контракт с "Вагнером" и заключить новый с МО,что и делали многие,например, в "Ахмат" некоторые перешли. У Пригожина,так сказать,хотели отжать его компанию в пользу МО,если судить по тому,что писали тогда. Так что в России может "Вагнера" больше и не будет,но в остальном мире он останется,у них много контрактов в той же Африке и не надо б многим писакам строчить о том,что кто-то начал отказываться от "оркестрантов",неустойку от разрыва контрактов надо платить,да не та страна Россия,ради которой чего-то можно делать,если та даже просить об этом будет. К большому сожалению сейчас наши власти сделали из России страну терпил,которая только скулить может и обещать какие-то ответы в будущем. Кстати,завтра,вроде,будет решаться вопрос по зерну и скорее всего наши верха всё подпишут,ну "ради голодающей Африки и так как мы не "они",и хрен на то,что нас у же кидали!