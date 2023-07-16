Закон и Порядок

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Пригожин отказался переформатировать военную компанию

Пригожин отказался переформатировать военную компанию

  Путин поставил точку в истории ЧВК «Вагнер»: возможно ли продолжение Автор: Сергей Вальченко Пригожин отказался переформатировать военную компанию Военная летопись ЧВК «Вагнер», похоже, сдана в архив.

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Комментарии
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Уя
Уфимцев я
Личных амбиций не просто &quot;хватает&quot;, а они - сплошь и рядом. И ничего более. И еще страх. Полстраны Вагнер прошел, пока сам же не остановился под Москвой. А доблестная Росгвардия и (кто там еще?) стягивала своих &quot;орлов&quot; под Москву, на защиту ...Гаранта. Этих бы хлопцев, да в Бахмут, на передовую... пусть покажут там все свое умение и знание...
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16 час.
Caltar
&quot;... в мае этого года эксперты оценивали в 20-25 тыс. человек, то выходит, что вся частная армия «Вагнера» была разоружена, сдав личное оружие — автоматы, пистолеты.&quot;-это только те кто воевал в СВО,не надо забывать про тех кто в Африке и Азии находится. &quot;По словам президента, именно Пригожин ответил «нет» на предложение заключить «вагнеровцам» контракты с Минобороны и служить Родине на этих условиях.&quot;,а вот это уже передёргивание,так как любой из &quot;музыкантов&quot; расторгнуть контракт с &quot;Вагнером&quot; и заключить новый с МО,что и делали многие,например, в &quot;Ахмат&quot; некоторые перешли. У Пригожина,так сказать,хотели отжать его компанию в пользу МО,если судить по тому,что писали тогда. Так что в России может &quot;Вагнера&quot; больше и не будет,но в остальном мире он останется,у них много контрактов в той же Африке и не надо б многим писакам строчить о том,что кто-то начал отказываться от &quot;оркестрантов&quot;,неустойку от разрыва контрактов надо платить,да не та страна Россия,ради которой чего-то можно делать,если та даже просить об этом будет. К большому сожалению сейчас наши власти сделали из России страну терпил,которая только скулить может и обещать какие-то ответы в будущем. Кстати,завтра,вроде,будет решаться вопрос по зерну и скорее всего наши верха всё подпишут,ну  &quot;ради голодающей Африки и так как мы не &quot;они&quot;,и хрен на то,что нас у же кидали!
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16 час.
Татьяна Романова
С кем заключать контракт, с шойгу, что ли, с преступником, который угробил тысячи, десятки тысяч молодых и здоровых мужиков? Довелось тут на днях пообщаться с соседом, который приехал в отпуск из самого пекла. Лучше бы он не рассказывал. Сколько солдат полегло в самом начале, в самые первые дни, а это, если помните, было 24 февраля, после праздника, когда многие еще не очухались от застолья. Ничего ни одеть, ни обуть толком не было,  питание кое-какое, многие вообще не понимали что происходит.  Где враг, где свой?- все говорят на русском! Воевали и воюем сами с собой. Много чего рассказал такого, что по телеку не покажут. Слушать было невозможно, а пересказывать тем более.
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16 час.

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