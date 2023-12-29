Нашим детям - от ООПО ´Единство´.

В преддверии Нового года в рамках акции ´Наши дети´ в Горбацевичской школе не первый уже раз побывали представители объединенной отраслевой профсоюзной организации ´Единство´ Профсоюза работников государственных учреждений.
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