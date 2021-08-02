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«Сан-Хосе» об Эвандере Кэйне и ставках: «Поддерживаем расследование этой ситуации»

«Сан-Хосе» выступил с заявлением по поводу обвинений в адрес своего форварда Эвандера Кэйна. Ранее супруга хоккеиста Анна Кэйн сообщила, что форвард «Шаркс» делал ставки на игры команды и намеренно пытался проиграть ради прибыли от азартных игр.

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