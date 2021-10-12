ЕК: Болгария не дает Северной Македонии заключить соглашение с Frontex

В Европейской комиссии 11 октября заявили, что соглашение между Северной Македонией и Фронтекс — европейским агентством по охране внешних границ — уже три года не может быть заключено из-за того, что Болгария не признает македонскую идентичность.
В Европейской комиссии 11 октября заявили, что соглашение между Северной Македонией и Фронтекс — европейским агентством по охране внешних границ — уже три года не может быть заключено из-за того, что Болгария не признает македонскую идентичность.
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