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ЕК: Болгария не дает Северной Македонии заключить соглашение с Frontex

В Европейской комиссии 11 октября заявили, что соглашение между Северной Македонией и Фронтекс — европейским агентством по охране внешних границ — уже три года не может быть заключено из-за того, что Болгария не признает македонскую идентичность.

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