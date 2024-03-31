Мирная погибель Зеленского. Китай и Россия могут предложить США мир на Украине

Это, конечно, еще не сговор России, Китая и США о судьбе украинского конфликта, названного спецвоенной операцией (СВО), но первые признаки компромисса, основанного на здравом смысле и взаимной выгоде, уже просматриваются Во всяком случае, Москва и Пекин готовы предложить Вашингтону путь урегулирования СВО, если США удастся успокоить и урезонить в Киеве своего подчас выходящего из-под контроля цепного пса – неонацистский режим президента Владимира Зеленского, который готов продолжать войну до бесконечности.