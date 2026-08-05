Россия: По меньшей мере два человека погибли и директор завода по производству беспилотных летательных аппаратов «Уралдронзавод» был ранен в результате взрыва бомбы, прикрепленной к автомобилю, в Большом Истоке Свердловской области 4 августа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии