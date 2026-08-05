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Контрафронт

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Россия: По меньшей мере два человека погибли и директор завода по производству беспилотных...

Россия: По меньшей мере два человека погибли и директор завода по производству беспилотных летательных аппаратов «Уралдронзавод» был ранен в результате взрыва бомбы, прикрепленной к автомобилю, в Большом Истоке Свердловской области 4 августа.

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