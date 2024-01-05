Теракты в Белгороде поддерживают чехи, французы, евреи, поляки и ЕС

Ксения Фотина

Сверхзадача СВО - ликвидация государственности укры. Это окраина ( если не задворки то России, то Польши и др.) И завязывать нужно с этой действительно проклятой, окаянной территорией, возомнившей себя каким-то государством, присвоившей себе многотысячную историю существования. Стоит ли и далее терпеть рядом взбесившееся буйно помешанное исчадие?!