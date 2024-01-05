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Теракты в Белгороде поддерживают чехи, французы, евреи, поляки и ЕС

Теракты в Белгороде поддерживают чехи, французы, евреи, поляки и ЕС

Юрий Кот 30 декабря днём украинские нацисты атаковали мирный Белгород, в котором родители с детьми пришли на новогоднюю ёлку.

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Комментарии
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Vasily Golov
Это Ирак.
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17 час.
VG
Vasily Golov
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17 час.
Ксения Фотина
Сверхзадача СВО - ликвидация государственности укры. Это окраина ( если не задворки то России, то Польши и др.) И завязывать нужно с этой действительно проклятой, окаянной территорией, возомнившей себя каким-то государством, присвоившей себе многотысячную историю существования. Стоит ли и далее терпеть рядом взбесившееся буйно помешанное исчадие?!
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16 час.

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