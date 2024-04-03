Несмотря на высокие цены: в ВТБ рассказали, как заработать на золоте

Чтобы отыграть ситуацию с высокими ценами на золото, логичнее смотреть на золотодобывающие компании, рассказал инвестиционный консультант брокера ВТБ Мои Инвестиции Ярослав Лазарев в рамках презентации инвестиционной стратегии брокера ВТБ Мои Инвестиции на II квартал.
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