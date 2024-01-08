Лондон хорош в интригах. Но когда дело доходит до честной борьбы, начинает сдавать. Впрочем, есть у англосаксов и успешные операции, но нам предстоит исправить это недоразумение.
Мы же говорили: "Будет больно!". Лондону пора прислушаться к русским
Комментарии
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ИМ
Ильдус Мамлеев
Англичане сами приехали на Украину, сами там и сдохли, так будет с каждым, кто без нашей визы там появиться. Готовьте новую партию потенциальных трупов, наши "Герани" и "Калибры" уже вас заждались. Сами себе такую судьбу выбирают.
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16 час.
вл
валерий лисицын
Лупить будем всех подряд , чо их сортировать что ли !? Пришел к нам убивать, но убит будешь сам . Ишь ты, бизнес нашли поохотиться на людей. Здесь Россия! . Давно было сказано " кто к нам с мечом придёт, тот от меча и погибнет", супергерои хреновы. . А деньги что у бандер заработали вам на веночки пойдут.
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9 час.
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