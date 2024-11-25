О мерах социальной поддержки для граждан пенсионного и предпенсионного возраста в Симферополе

О мерах социальной поддержки для граждан пенсионного и предпенсионного возраста в СимферополеКакие меры социальной поддержки могут получать пенсионеры;На что имеет право ветеран труда;Куда обратиться, чтобы оформить льготы детям войны.
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