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В онлайн-рознице и стационарных магазинах может появиться «российская полка»

В онлайн-рознице и стационарных магазинах может появиться «российская полка»

В России при поддержке Минпромторга разрабатывается новый законопроект. Согласно документу, товары отечественного происхождения будут физически выдвинуты на первый план, а импортная продукция окажется в прямом смысле на задворках.

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