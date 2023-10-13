В онлайн-рознице и стационарных магазинах может появиться «российская полка»

В России при поддержке Минпромторга разрабатывается новый законопроект. Согласно документу, товары отечественного происхождения будут физически выдвинуты на первый план, а импортная продукция окажется в прямом смысле на задворках.
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