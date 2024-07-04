Писателю Захару Прилепину вручили орден Мужества в Кремле

Писатель Захар Прилепин получил орден Мужества в Кремле. Об этом сообщает ТАСС. Данным орденом награждают за проявление мужества и отваги при охране общественного порядка, в борьбе с преступностью, при спасении людей во время чрезвычайных обстоятельств, а также за смелые и решительные действия, совершенные при исполнении воинского, гражданского или служебного долга.