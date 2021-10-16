Медвежий угол

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МЕСТЬ ЗА ДЕДА: В САМАРЕ НАЧАЛИ СНОСИТЬ ТОРГОВЫЕ ТОЧКИ ПРИЕЗЖИХ

МЕСТЬ ЗА ДЕДА: В САМАРЕ НАЧАЛИ СНОСИТЬ ТОРГОВЫЕ ТОЧКИ ПРИЕЗЖИХ

После издевательств приезжих над пенсионером в Самаре полиция начала сносить торговые точки мигрантов.

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валерий двойнишников
Сук на кол!
МАРИНА ГРОМЫКОAЛЕКСЕЕВА (ГРОМЫКО)
Так и надо реагировать всякий раз на паскудство мигрантов
Татьяна Браун
Давно пора поставить некоторых... гостей на место.
Ольга Кожемякина
Их место в Узбекистане. В Россию они не должны иметь доступа. На черта нам такие гастарбайтеры?!
Владимир Eвтушенко
Вот только торговые точки имеют кавказцы, а не узбеки-таджики-киргизы.
Елена Тихомирова
Иногда хочется сказать, " гости , а не надоели ли вам хозяева?!."
Скиф Туран
Мигранты, в наглую ставят торговую точку в удобном для них месте, и плотят только участковому, а аренда земли, налоги в казну всё это "мимо кассы"
Владимир Горякин
И так нужно по всей стране и еще жожче чтоб знали кто они. Пусть у себя херней занимаются.
Скиф Туран
Что за бред, нет "МЕСТИ ЗА ДЕДА" есть добросовестное выполнение полицией своих обязанностей, к исполнению которых подтолкнул беспредел мигрантов. Кстати есть закон, принятый лет десять назад согласно которому ИНОРОДЦАМ, запрещено в "личку" торговать на рынках.
Nata
Хоть один закон толком работает?
Скиф Туран
Кому то очень выгодно, что бы об этом законе благополучно забыли. Согласно этому закону, черножопые, вообще не имеют права торговать на рынках, должны нанимать людей для розничной торговли.
Nata
У нас одно время, после его принятия исчезли все мигранты сиз торговых точек, а затем как-то незаметно все вернулось к прежнему.
Скиф Туран
Так оно и есть. Нужно чаще поднимать этот вопрос в комментариях.
Wladimir Соснин
С чего это проснулись-то?Что раньше мешало убрать эти незаконные торговые точки-то? Не хилая мзда не давала?
Алексей
Путин оин, мигрантов много. Кому служит полицай?
игорь ягодин
Это супер конечно! Но десять точек всего??? Эти ослоебы выродки торгуют везде где им не вздумается! Сносить надо всё и чернь вон из России!!!
Искандер
"Составлено 10 протоколов об административном правонарушении". Мать вашу, 10 ПРОТОКОЛОВ НА ВСЮ САМАРУ?!!! Какая, в жопу, "месть за деда"?! Согнали несколько "гастарбайтеров" (какие они, на хрен, "арбайтеры"?!) с их прилавками из неструганых досок с насиженных мест, за которые они платят участковому (дальше - вверх по цепочке)? Так они завтра на другом месте торговать будут! Вот и вся песня про полицию, которая "взялась за торговые точки приезжих." Она, полиция, с той "мелкорозничной торговли" ой как сладко кормится.
sorsw
Неужели приходит понимание? За одно бы и крыши ликвидировать...
Горыныч
Крыша это полиция.
Александр
Надо было не только незаконные точки торговли снести, а и этих мигрантов выдворить из России!
Сергей
А за 10 протоколов поощрение положено?
Александр
Нам нужны строители а продавцов мы найдем
Зоя Копань
А вот у нас в Приморье не могут найти в супермаркет продавцов и кассиров,в итоге супермаркет держит экс-депутат,кассиры(и иужчины и женщины)продавцы ,охранники таджики, не идет народ в магазины,не понимаю где же наше коренное население и молодежь работает,не в моря же все ходят!
Наталья Козлова
Что значит- "начали сносить", если речь идет всего лишь о 10 административных протоколах? Заголовок громкий, а в тексте один пшик.
Зоя Копань
Ну надо же начали проверять а до этого что делали? Вот не понимаю, к приезжим из Средней Азии народ очень негативно относится ,но самое интересное ,что он же сам народ виноват что покупает товар у них! Ведь существует естественный отбор ,закон,чем меньше у них покупаешь тем быстрее они свалят из нашей страны(ведь товар у них большиство из местных баз а не из Средней Азии)
Наталья Козлова
Логично, но не всегда осуществимо. Иной раз на рынки кроме них никто и не допускается. Сразу подбегают, предлагают уехать. Сначала по хорошему. Если только бабулька какая с пучком укропа посидит немножко. Там же крыша везде. Я только про наш районный говорю, не знаю как в других местах. Местные либо им оптом за копейки отдают, либо вообще товара лишатся.
ИРАИДА КРАСИЛОВА
Наверное дед какого-то полицейского. А вообще убрать всех мигрантов к черту
владимир
К сожалению одна паршивая овца всë стало портит
владимир
Стадо, точнее отару
Саша Панкратьев
Да, это просто показуха, чтобы успокоить местных. Скоро всё вернётся на круги своя !!! Иль што, полиция до этого не знала, что торгуют с нарушениями???!!! Бабло получали и молчали !!!

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