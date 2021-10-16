МЕСТЬ ЗА ДЕДА: В САМАРЕ НАЧАЛИ СНОСИТЬ ТОРГОВЫЕ ТОЧКИ ПРИЕЗЖИХ

Медвежий уголПолитикаМЕСТЬ ЗА ДЕДА: В САМАРЕ НАЧАЛИ СНОСИТЬ ТОРГОВЫЕ ТОЧКИ ПРИЕЗЖИХ После издевательств приезжих над пенсионером в Самаре полиция начала сносить торговые точки мигрантов.Вернуться к статье3016НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВДвалерий двойнишниковСук на кол!МАРИНА ГРОМЫКОAЛЕКСЕЕВА (ГРОМЫКО)Так и надо реагировать всякий раз на паскудство мигрантовТатьяна БраунДавно пора поставить некоторых... гостей на место.Ольга КожемякинаИх место в Узбекистане. В Россию они не должны иметь доступа. На черта нам такие гастарбайтеры?!Владимир EвтушенкоВот только торговые точки имеют кавказцы, а не узбеки-таджики-киргизы.Елена ТихомироваИногда хочется сказать, " гости , а не надоели ли вам хозяева?!."Скиф ТуранМигранты, в наглую ставят торговую точку в удобном для них месте, и плотят только участковому, а аренда земли, налоги в казну всё это "мимо кассы"ВГВладимир ГорякинИ так нужно по всей стране и еще жожче чтоб знали кто они. Пусть у себя херней занимаются.Скиф ТуранЧто за бред, нет "МЕСТИ ЗА ДЕДА" есть добросовестное выполнение полицией своих обязанностей, к исполнению которых подтолкнул беспредел мигрантов. Кстати есть закон, принятый лет десять назад согласно которому ИНОРОДЦАМ, запрещено в "личку" торговать на рынках.NNataХоть один закон толком работает?Скиф ТуранКому то очень выгодно, что бы об этом законе благополучно забыли. Согласно этому закону, черножопые, вообще не имеют права торговать на рынках, должны нанимать людей для розничной торговли.NNataУ нас одно время, после его принятия исчезли все мигранты сиз торговых точек, а затем как-то незаметно все вернулось к прежнему.Скиф ТуранТак оно и есть. Нужно чаще поднимать этот вопрос в комментариях.Wladimir СоснинС чего это проснулись-то?Что раньше мешало убрать эти незаконные торговые точки-то? Не хилая мзда не давала?АлексейПутин оин, мигрантов много. Кому служит полицай?игорь ягодинЭто супер конечно! Но десять точек всего??? Эти ослоебы выродки торгуют везде где им не вздумается! Сносить надо всё и чернь вон из России!!!ИИскандер"Составлено 10 протоколов об административном правонарушении". Мать вашу, 10 ПРОТОКОЛОВ НА ВСЮ САМАРУ?!!! Какая, в жопу, "месть за деда"?! Согнали несколько "гастарбайтеров" (какие они, на хрен, "арбайтеры"?!) с их прилавками из неструганых досок с насиженных мест, за которые они платят участковому (дальше - вверх по цепочке)? Так они завтра на другом месте торговать будут! Вот и вся песня про полицию, которая "взялась за торговые точки приезжих." Она, полиция, с той "мелкорозничной торговли" ой как сладко кормится.sorswНеужели приходит понимание? За одно бы и крыши ликвидировать...ГорынычКрыша это полиция.АлександрНадо было не только незаконные точки торговли снести, а и этих мигрантов выдворить из России!СергейА за 10 протоколов поощрение положено?АлександрНам нужны строители а продавцов мы найдемЗоя КопаньА вот у нас в Приморье не могут найти в супермаркет продавцов и кассиров,в итоге супермаркет держит экс-депутат,кассиры(и иужчины и женщины)продавцы ,охранники таджики, не идет народ в магазины,не понимаю где же наше коренное население и молодежь работает,не в моря же все ходят!Наталья КозловаЧто значит- "начали сносить", если речь идет всего лишь о 10 административных протоколах? Заголовок громкий, а в тексте один пшик.Зоя КопаньНу надо же начали проверять а до этого что делали? Вот не понимаю, к приезжим из Средней Азии народ очень негативно относится ,но самое интересное ,что он же сам народ виноват что покупает товар у них! Ведь существует естественный отбор ,закон,чем меньше у них покупаешь тем быстрее они свалят из нашей страны(ведь товар у них большиство из местных баз а не из Средней Азии)Наталья КозловаЛогично, но не всегда осуществимо. Иной раз на рынки кроме них никто и не допускается. Сразу подбегают, предлагают уехать. Сначала по хорошему. Если только бабулька какая с пучком укропа посидит немножко. Там же крыша везде. Я только про наш районный говорю, не знаю как в других местах. Местные либо им оптом за копейки отдают, либо вообще товара лишатся.ИРАИДА КРАСИЛОВАНаверное дед какого-то полицейского. А вообще убрать всех мигрантов к чертувладимирК сожалению одна паршивая овца всë стало портитвладимирСтадо, точнее отаруСаша ПанкратьевДа, это просто показуха, чтобы успокоить местных. Скоро всё вернётся на круги своя !!! Иль што, полиция до этого не знала, что торгуют с нарушениями???!!! Бабло получали и молчали !!!Комментировать
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