В Новосибирске пропала 49-летняя женщина в леопардовом плаще

Волонтёры поискового отряда "ЛизаАлерт" ищут 49-летнюю женщину, пропавшую в Советском районе.В Советском районе Новосибирска волонтёры поискового отряда "ЛизаАлерт" ищут 49-летнюю Екатерину Вербицкую (Палицыну), которая не вернулась домой 28 июля.
Волонтёры поискового отряда "ЛизаАлерт" ищут 49-летнюю женщину, пропавшую в Советском районе.В Советском районе Новосибирска волонтёры поискового отряда "ЛизаАлерт" ищут 49-летнюю Екатерину Вербицкую (Палицыну), которая не вернулась домой 28 июля.
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