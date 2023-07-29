Царьград

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В Новосибирске пропала 49-летняя женщина в леопардовом плаще

В Новосибирске пропала 49-летняя женщина в леопардовом плаще

Волонтёры поискового отряда "ЛизаАлерт" ищут 49-летнюю женщину, пропавшую в Советском районе.В Советском районе Новосибирска волонтёры поискового отряда "ЛизаАлерт" ищут 49-летнюю Екатерину Вербицкую (Палицыну), которая не вернулась домой 28 июля.

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