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Депутат объяснил, почему не стоит украшать дачи гипсовыми гномами

Депутат объяснил, почему не стоит украшать дачи гипсовыми гномами

Из моды вышла также цветная галька.фото: pixabay.com/mariakray--> Депутат Госдумы и председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин посоветовал отказаться от цветных гипсовых гномов на даче, поскольку в этом сезоне они уже вышли из моды.

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