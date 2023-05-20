Депутат объяснил, почему не стоит украшать дачи гипсовыми гномами

Из моды вышла также цветная галька.фото: pixabay.com/mariakray--> Депутат Госдумы и председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин посоветовал отказаться от цветных гипсовых гномов на даче, поскольку в этом сезоне они уже вышли из моды.