Самая засекреченная армия мира, которую боятся США и Япония

ТОП-7 образцов мощнейших вооружений из арсенала Ким Чен Ына Несмотря на то, что в открытом доступе время от времени можно увидеть показательные выступления северокорейского спецназа, да и показать себя во всей красе в парадном марше Вооруженные силы Корейской Народно-Демократической Республики иногда не прочь, Корейская народная армия — одна из наиболее засекреченных армий современного мира.