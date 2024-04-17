Самая засекреченная армия мира, которую боятся США и Япония

ТОП-7 образцов мощнейших вооружений из арсенала Ким Чен Ына Несмотря на то, что в открытом доступе время от времени можно увидеть показательные выступления северокорейского спецназа, да и показать себя во всей красе в парадном марше Вооруженные силы Корейской Народно-Демократической Республики иногда не прочь, Корейская народная армия — одна из наиболее засекреченных армий современного мира.
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