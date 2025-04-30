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  • Виктор Луговой
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Джейсон Тейтум был близок к трипл-даблу (35+8+10) в победном матче с «Орландо»

5-й матч серии завершился разгромом «Мэджик» со счетом 120:89. «Бостон» уступал по итогам первой половины матча, но 4-й и 5-й фолы Паоло Банкеро в 3-й четверти усадили его на скамейку, и «Селтикс» совершили рывок 33:9, который решил исход матча.

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