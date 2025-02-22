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Царьград

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Мошенники просят деньги у жителей Новосибирской области от имени Митрополита

Мошенники просят деньги у жителей Новосибирской области от имени Митрополита

В Новосибирской епархии предупредили сибиряков, что Митрополит Новосибирский и Бердский Никодим не рассылает сообщения и не звонит с подобными просьбами.

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