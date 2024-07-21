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Жителей Краснодарского края на следующей неделе ждут дожди с градом

Жителей Краснодарского края на следующей неделе ждут дожди с градом

По прогнозу синоптиков, 21 июля местами в южных районах прошумят короткие грозовые дожди.В Краснодарском крае с 22 по 24 июля местами ожидаются сильные дожди с грозой и градом.

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