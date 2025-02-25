Проект КРТ позволит жителям аварийных домов в Новосибирске получить благоустроенное жилье

Министр строительства региона Дмитрий Богомолов совместно с представителями мэрии города и застройщика – ГК «Поляков» – посетили площадку по улице Игарская, на которой реализуется один из пилотных в Новосибирской области проектов КРТ, и дал старт сносу двух расселенных в рамках данного проекта аварийных домов.
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