Проект КРТ позволит жителям аварийных домов в Новосибирске получить благоустроенное жилье

Министр строительства региона Дмитрий Богомолов совместно с представителями мэрии города и застройщика – ГК «Поляков» – посетили площадку по улице Игарская, на которой реализуется один из пилотных в Новосибирской области проектов КРТ, и дал старт сносу двух расселенных в рамках данного проекта аварийных домов.