В России проходят профориентационные экскурсии «Наука рядом»

Вице-премьер правительства РФ, сопредседатель оргкомитета Десятилетия науки и технологий Дмитрий Чернышенко поздравил россиян с Праздником Весны и Труда, а также рассказал об акции «Наука рядом» – профориентационных экскурсиях на научные и высокотехнологичные предприятия.
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