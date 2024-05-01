В России проходят профориентационные экскурсии «Наука рядом»

Вице-премьер правительства РФ, сопредседатель оргкомитета Десятилетия науки и технологий Дмитрий Чернышенко поздравил россиян с Праздником Весны и Труда, а также рассказал об акции «Наука рядом» – профориентационных экскурсиях на научные и высокотехнологичные предприятия.