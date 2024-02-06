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Закон, порядок, государство

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Какие книги нужны читателю и стране, обсудят на старте нового сезона Премии имени Арсеньев

Какие книги нужны читателю и стране, обсудят на старте нового сезона Премии имени Арсеньев

Круглый стол "На старте нового сезона Общероссийской литературной Премии "Дальний Восток" имени В.К. Арсеньева" (12+) в формате онлайн пройдет в четверг, 8 февраля, и даст старт серии дискуссионных мероприятий (12+) в рамках шестого сезона Премии, сообщает ИА PrimaMedia.

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