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Царьград

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Volkswagen и BMW признали ответственность за укрепление нацистов у власти в 1930-х

Volkswagen и BMW признали ответственность за укрепление нацистов у власти в 1930-х

Почти 50 брендов признались, что поспособствовали приходу НСДАП к власти в Германии из собственной выгоды.

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