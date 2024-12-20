Крупнейший НПЗ Сирии останавливает работу из-за прекращения поставок нефти Ираном

Дефицит нефти и продуктов из нее являлся серьезной проблемой для прежней власти республики, и теперь представляет угрозу временному сирийскому правительству, которое пытается наладить работу основных служб в желании запустить разрушенную войной экономику.
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