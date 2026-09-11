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Терапевт Кузьменко назвал призыв пить витамины осенью маркетингом

Терапевт Кузьменко назвал призыв пить витамины осенью маркетингом

Авитаминоз, как правило, встречается у людей, ведущих асоциальный образ жизни, или у пожилых, когда человек не может нормально питаться из-за какой-либо болезни.

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