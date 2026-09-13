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Украина тратит $190 млн в сутки, но денег всё равно нет

Украина тратит $190 млн в сутки, но денег всё равно нет

Украина тратит на войну суммы, которые не может покрыть собственными силами. Расходы растут, а ущерб экономике от российских ударов исчисляется миллиардами долларов.

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