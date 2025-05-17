Василий Киртока: "Молдове нужна комплексная программа изменений среды обитания"

Молдове нужна комплексная программа изменений среды обитания, и в целом наша страна могла бы предложить миру программу восстановления естественной среды обитания человека во всех её проявлениях, в том, что касается природы, растительного и животного мира, продуктов питания.
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