Капустные стейки в медовом соусе: ординарный овощ стал шедевром

В дорогих ресторанах подают и обычные овощи, только готовят их конечно не так, как мы привыкли. Из банальной капусты можно, к примеру, сделать по рецепту шефа настоящие капустные стейки в медово-апельсинном соусе и под сырной корочкой: такой ужин домашние забудут не скоро.