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Тебас: «Лучшее, что могло случиться с футболом — если бы США обыграли Бельгию. Тогда Инфантино точно не остался бы»

Тебас: «Лучшее, что могло случиться с футболом — если бы США обыграли Бельгию. Тогда Инфантино точно не остался бы»

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас вновь выразил надежду, что Джанни Инфантино покинет пост президента ФИФА.

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