«Я изменила тебе, слышишь?» – она смотрела прямо в глаза. Судьба Натальи Варлей: ушла от всех и осталась с кошками

2 дня назад 1,7K прочитали Спортсменка, комсомолка и просто красавица – всё это про Наталью Варлей! В молодости она была невероятно привлекательна – да и сейчас, несмотря на почтенный возраст (в июне этого года артистке исполнилось 77 лет) выглядит Наталья Владимировна чудесно.