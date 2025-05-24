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Спички - не игрушка

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Из главкомов в партизаны. Залужный привёз в Киев новую стратегию войны с Россией

Из главкомов в партизаны. Залужный привёз в Киев новую стратегию войны с Россией

Автор: Светлана Манекина  Бывший главнокомандующий ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании, привёз на родину новые установки от кураторов — по поводу изменения стратегии конфликта.

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Комментарии
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Александр Салтановский
залУпный выполз из небытия!
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12 час.
zhoga Tatyana
Границу с Украиной закрыть на замок. Беженцев всех до единого после мирного соглашения вернуть домой. Людей из этой страны, которые прибыли к нам на ПМЖ после развала Страны, не принимать на работу в важных объектах и научных учреждениях, а нам всем внимательно следить за поведением наших &quot;Братьев&quot; до окончательной победы и выполнения поставленных задач по денацификации и демилитаризации страны. Это займет минимум смены двух покалений. Ведь они уже в школах хотят внушать ненависть к России и всему русскому. Расслабление может дорого нам обойтись. Вот уж по-истине, разве могли мы подумать, что такое случится с Украиной и ее народом. Даже в страшном сне такое не могло присниться.
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11 час.
Геннадий Хрипунов
Если нашим Внутренним войскам будет чаще удаваться ловить этих бандеровских ублюдков и их выкормышей в России, то я бы посоветовал при Народе привести приговор в исполнении расстрел или повешение при их родителях и родственниках.
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6 час.
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