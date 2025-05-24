Из главкомов в партизаны. Залужный привёз в Киев новую стратегию войны с Россией

zhoga Tatyana

Границу с Украиной закрыть на замок. Беженцев всех до единого после мирного соглашения вернуть домой. Людей из этой страны, которые прибыли к нам на ПМЖ после развала Страны, не принимать на работу в важных объектах и научных учреждениях, а нам всем внимательно следить за поведением наших "Братьев" до окончательной победы и выполнения поставленных задач по денацификации и демилитаризации страны. Это займет минимум смены двух покалений. Ведь они уже в школах хотят внушать ненависть к России и всему русскому. Расслабление может дорого нам обойтись. Вот уж по-истине, разве могли мы подумать, что такое случится с Украиной и ее народом. Даже в страшном сне такое не могло присниться.