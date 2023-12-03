Рыб ждет затишье, а Раков – приятная встреча: ежедневный гороскоп на 4 декабря 2023 года Елена Галицкая4 декабря 2023 года, понедельник, обещает стать успешным периодом для осуществления финансовых задач, увеличения доходов и воплощения желаний.
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