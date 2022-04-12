Как проходит гуманитарная деятельность Минобороны?

Помимо чисто военной составляющей, в спецоперации на Украине присутствует и гуманитарная. О ее ходе 11 апреля отчитался руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию генерал-полковник Михаил Мизинцев.