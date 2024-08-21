Театр абсурда
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Театр абсурда

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«Наступ на Курск» захлебнулся: Генштаб ВСУ срочно подтягивает резервы — леса забиты «двухсотыми»

«Наступ на Курск» захлебнулся: Генштаб ВСУ срочно подтягивает резервы — леса забиты «двухсотыми»

Наши бойцы отмечают, что среди пленных и убитых много солдат 30−35 лет в хорошей физической форме 20 августа Минобороны сообщило, что российские морпехи из 810-й отдельной гвардейской бригады обнаружили и разгромили в Курской области колонну бронетехники ВСУ.

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