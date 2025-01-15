Клуб «Питтсбург» выступил с обращением после ограбления дома Малкина

Клуб «Питтсбург Пингвинз» выступил с обращением после ограбления дома российского хоккеиста Евгения Малкина, представители попросили уважать частную жизнь спортсмена, заявление команды опубликовала журналистка Дженнифер Боррассо в социальной сети X*.
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