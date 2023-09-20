Тайвань цэ Укроино

Борис Леонтьев

Хохлы, которые поумнее, конечно рады бы сбежать на Тайвань. Но они потому и поумнее, что понимают, что а) тайваньцы как и европейцы будут им не рады и в конце концов тоже погонят их с острова и б) поменяв территорию они не поменяют свои проблемы, а только их усугубят, так как Китай не Россия и с врагами сюсюкаться не будет ни разу, а США так и останутся стоять в сторонке наблюдая за дракой из-за лужи (правда уже из-за другой).