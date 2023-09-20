Некий скакол Олег Пунинский написал скаклу Юрию Романенко интересное предолжение, как Западу перемочь Китай и одновременно сделать доброе дело для укроиньцев, которым так хочется пановать, а не получается: У меня родилось глобально-стратегическое предложение.
Тайвань цэ Укроино
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Эдуард Александров
Заполучить тайваньцев... и всех отправить на фронт.
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20 час.
Борис Леонтьев
Хохлы, которые поумнее, конечно рады бы сбежать на Тайвань. Но они потому и поумнее, что понимают, что а) тайваньцы как и европейцы будут им не рады и в конце концов тоже погонят их с острова и б) поменяв территорию они не поменяют свои проблемы, а только их усугубят, так как Китай не Россия и с врагами сюсюкаться не будет ни разу, а США так и останутся стоять в сторонке наблюдая за дракой из-за лужи (правда уже из-за другой).
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16 час.
Владислав Владислав
Хорошая статья, с юмором.
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1 час.
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