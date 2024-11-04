В народном и церковном календарях сегодня только и разговоров что о Казанской иконе Божией матери, и день этот считается рубежом между зимой и осенью.
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В народном и церковном календарях сегодня только и разговоров что о Казанской иконе Божией матери, и день этот считается рубежом между зимой и осенью.