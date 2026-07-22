Путин назвал запуск нового инвестиционного цикла важнейшей задачей

Президент РФ Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам, в ходе которого российский лидер предложил обсудить решения по запуску нового инвестиционного цикла в России и изменения в экономике страны.
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