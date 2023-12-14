Создатели The Sims 4 объяснили, почему последнее обновление для игры стало лучши...

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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Создатели The Sims 4 объяснили, почему последнее обновление для игры стало лучшим за последние годыНовый пакет For Rent (“Сдается”) для The Sims 4 является “самым впечатляющим” расширением игры и добавляет “новый геймплейный уровень” в симулятор жизни, по словам его разработчиков.

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