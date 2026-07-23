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ЕС усилил охоту на «теневой флот» России: задержан очередной танкер

ЕС усилил охоту на «теневой флот» России: задержан очередной танкер

Европейский союз объявил об усилении мер против так называемого «теневого флота» России. Глава европейской дипломатии Кая Каллас сообщила, что силы военно-морской операции ЕС задержали нефтяной танкер, который подозревается в нарушении международного морского права.

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