Неспешный разговор
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Неспешный разговор

21 843 подписчика

Блаженны скачущие, ибо доскакались.

Блаженны скачущие, ибо доскакались.

Добрый вечер, Империя. Неделя вышла забавной. Я думал, что кашель от аллергии, а не от вируса – а сам вирус думал иначе.

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Новый комментарий от пользователя
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Наталья Гришина

Нуочеь много написано, даже читать до конца не стала. Понятно одно: нашей нефтью солярий Трамп европу снабдит(как Китай по всему миру нашим лесом торгует)... А вы россияне, идите лесом, т.е полем, т.к. лес только далеко в горах, и ищите где заправиться сможете. У нас республика маленькая, чтоб заправиться ездят за 50-100км.