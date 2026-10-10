Блаженны скачущие, ибо доскакались.

Добрый вечер, Империя. Неделя вышла забавной. Я думал, что кашель от аллергии, а не от вируса – а сам вирус думал иначе.
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Нуочеь много написано, даже читать до конца не стала. Понятно одно: нашей нефтью солярий Трамп европу снабдит(как Китай по всему миру нашим лесом торгует)... А вы россияне, идите лесом, т.е полем, т.к. лес только далеко в горах, и ищите где заправиться сможете. У нас республика маленькая, чтоб заправиться ездят за 50-100км.