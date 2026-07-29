‼️🇮🇷🇺🇸Иран внезапно атаковал базы США на Ближнем Востоке ▪️Иран нанёс ракетный удар после нескольких дней неофициального перемирия с США.
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‼️🇮🇷🇺🇸Иран внезапно атаковал базы США на Ближнем Востоке ▪️Иран нанёс ракетный удар после нескольких дней неофициального перемирия с США.
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