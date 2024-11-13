В ЗакСе обсудили проблемы с маркировкой товаров в системе «Честный знак»

Заседание прошло в Мариинском дворце В Мариинском дворце прошло второе заседание рабочей группы, посвященной вопросам обязательной маркировки товаров с использованием средств идентификации и отслеживания при постоянной комиссии Законодательного Собрания Санкт-Петербурга по промышленности, экономике и предпринимательству.
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