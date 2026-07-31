«Экосистемная слепота»: почему клиент не хочет жить в золотой клетке

AdIndex продолжает цикл публикаций о маркетинге в новой реальности. Снежана Черногорцева, эксперт по стратегии, развитию и трансформации бизнеса в течение года, расскажет, как ИИ меняет инфраструктуру маркетинговых решений, почему эмпатия становится главным активом бренда, почему люди перестали верить программам лояльности и многое другое.