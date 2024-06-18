Кто хранит… память обо всех нас?

«Клыкастая, когтистая тварь с огромными злыми глазами вырвалась из буровой скважины в облаке газа и завизжала как дикое животное, перед тем как исчезнуть» – в такой форме финская газета «Амменусастия» давала описание загадочному происшествию на сверхглубокой скважине в Западной Сибири… Автор сенсационной статьи, «Мы бурим через врата ада», Стен Миллер , говорил, что таинственные события начались после того, как бур наткнулся на огромную пустоту на глубине 9 миль, со ссылкой на очевидца – советского геолога Дмитрия Аззакова.