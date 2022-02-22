Кедми объяснил, что будет с Украиной после признания ЛДНР

Долгожданное признание Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик состоялось. Однако многие задаются вопросом, как будут развиваться события дальше и, самое главное, закончатся ли на этом обстрелы мирных граждан республик.
Долгожданное признание Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик состоялось. Однако многие задаются вопросом, как будут развиваться события дальше и, самое главное, закончатся ли на этом обстрелы мирных граждан республик.
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